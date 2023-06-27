В России появился американский электромобиль Lucid Air за 21 млн рублей

Седан Lucid Air, электрокар американского производства, появился в ассортименте российских автодилеров. Об этом 27 июня, во вторник, сообщает Autonews.ru.

Электромобиль ввезен в Россию по параллельному импорту, цена на него начинается от 21 млн рублей. Габариты седана: 4975 мм ― длина, 1939 мм ― ширина и 1410 мм ― высота. Колесная база автомобиля составляет 2960 мм.

Lucid Air оборудован двумя электромоторами общей мощностью 812 л.с. (1200 Нм). Емкость батареи электрокара составляет 112 кВтч, а запас хода на одной зарядке ― 830 км.

Автомобиль продается в комплектации Grand Touring, которая предлагает покупателю 12 камер кругового обзора, обогрев и вентиляцию кресел водителя и переднего пассажира, бесключевой доступ и доводчики всех дверей.

Концерн JLR 23 июня анонсировал рестайлинговую версию кроссовера Range Rover Evoque. Больше всего изменений автомобиль претерпел снаружи: у Range Rover появилась новая решетка радиатора с более тонкими ячейками, а также изменена светодиодная оптика.

Рестайлинговый Range Rover Evoque будет представлен в семи вариациях силовых установок. Так, кроссовер получил два дизельных (265 л.с. и 204 л.с.) и три бензиновых (160, 200 и 249 л.с.) двигателя. Кроме того, Evoque можно купить в гибридном исполнении, где мощность бензинового двигателя и электромотора в совокупности составляет 309 л.с.