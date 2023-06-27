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«Аэрофлот» сократит почти 300 супервайзеров

«Аэрофлот» отдаст Шереметьево контроль за наземным обслуживанием самолетов и сократит супервайзеров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Российский перевозчик «Аэрофлот» полностью отдаст Шереметьево контроль за наземным обслуживанием своих самолетов на перроне, а также исключит из штатного расписания 292 работника, следует из приказа гендиректора авиакомпании Сергея Александровского (есть в распоряжении «Известий»).

«Исключить с 10.09.2023 из штатного расписания должностей работников ПАО «Аэрофлот» (департамент наземного обеспечения перевозок) должности в соответствии с прилагаемым перечнем», — говорится в документе.

Функции по наземному обслуживанию рейсов на перроне будут выполнять сотрудники ООО «Шереметьево Хэндлинг» («дочка» базового аэропорта).

Супервайзер занимается координацией и контролем всех процессов по наземному обслуживанию воздушного судна с момента его прибытия на перрон и до убытия.

Воздушный фронт: «Аэрофлот» к 2030 году может списать половину авиапарка
Перевозчик надеется получить взамен почти 340 новых российских самолетов

Ранее, 30 января, сообщалось, что, как следует из презентации стратегии развития авиагруппы до 2030 года, «Аэрофлот» до конца десятилетия может списать более половины самолетов из своего текущего парка — около 188 бортов от общего количества в 349 штук. Также группа ожидает к 2030 году поставку 339 лайнеров российского производства: 40 Ту-214, 89 SSJ-New и 210 МС-21. В итоге ее общий парк увеличится — на 43%, примерно до 500 бортов. Одновременно с этим перевозчик продолжит прорабатывать варианты выкупа своих иностранных бортов из европейского операционного лизинга.

Также отмечалось, что компания сосредоточится на создании собственного центра техобслуживания бортов вплоть до начала изготовления комплектующих изделий в рамках программы импортозамещения.

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