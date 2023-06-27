«Аэрофлот» сократит почти 300 супервайзеров

Российский перевозчик «Аэрофлот» полностью отдаст Шереметьево контроль за наземным обслуживанием своих самолетов на перроне, а также исключит из штатного расписания 292 работника, следует из приказа гендиректора авиакомпании Сергея Александровского (есть в распоряжении «Известий»).

«Исключить с 10.09.2023 из штатного расписания должностей работников ПАО «Аэрофлот» (департамент наземного обеспечения перевозок) должности в соответствии с прилагаемым перечнем», — говорится в документе.

Функции по наземному обслуживанию рейсов на перроне будут выполнять сотрудники ООО «Шереметьево Хэндлинг» («дочка» базового аэропорта).

Супервайзер занимается координацией и контролем всех процессов по наземному обслуживанию воздушного судна с момента его прибытия на перрон и до убытия.

Ранее, 30 января, сообщалось, что, как следует из презентации стратегии развития авиагруппы до 2030 года, «Аэрофлот» до конца десятилетия может списать более половины самолетов из своего текущего парка — около 188 бортов от общего количества в 349 штук. Также группа ожидает к 2030 году поставку 339 лайнеров российского производства: 40 Ту-214, 89 SSJ-New и 210 МС-21. В итоге ее общий парк увеличится — на 43%, примерно до 500 бортов. Одновременно с этим перевозчик продолжит прорабатывать варианты выкупа своих иностранных бортов из европейского операционного лизинга.

Также отмечалось, что компания сосредоточится на создании собственного центра техобслуживания бортов вплоть до начала изготовления комплектующих изделий в рамках программы импортозамещения.