Тюмень вошла в топ-10 городов России по качеству жизни

Тюмень вошла в топ-10 городов России по уровню качества жизни. Такие данные содержатся в исследовании Финансового университета при правительстве РФ, сообщает Megatyumen.ru во вторник, 27 июня.

Город занял 10-е место, набрав 70,6 балла. По словам специалистов, в Тюмени имеются некоторые проблемы с медобслуживанием и экологией. Первое место занял Сочи с 82,4 балла, на второй строчке расположилась Москва (80,3), а замкнул тройку лидеров Санкт-Петербург (75,8).

Четвертое и пятое места заняли Севастополь и Краснодар. Как отмечает портал «Наш город», в первом квартале пятерка лидеров выглядела иначе: Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Грозный и Тула.

Также в десятку лучших городов по качеству жизни вошли Грозный, Екатеринбург, Калуга и Ростов-на-Дону. В нижней части перечня разместились Челябинск, Воронеж и Архангельск.

По мнению авторов исследования, «Индекс качества жизни в городах России» позволяет оценить самые разные факторы. Например, материальное благополучие граждан, доступность недвижимости, состояние экологической среды, а также качество работы учреждений среднего и высшего образования.