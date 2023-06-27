ООН заявила о пытках десятков задержанных в скрытых украинских изоляторах

Десятки задержанных в скрытых украинских изоляторах подверглись пыткам. Об этом 27 июня говорится в отчете управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) о задержании гражданских лиц на Украине.

«Из опрошенных задержанных 43 предоставили достоверные рассказы о пытках и жестоком обращении, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, военнослужащими или надзирателями в неофициальных местах содержания под стражей или в гораздо меньшей степени в официальных следственных изоляторах», — сказано в документе.

Всего задокументировало 75 случаев произвольного задержания гражданских лиц, некоторые из которых представляли собой насильственные исчезновения, в основном совершенные правоохранительными органами или Вооруженными силами Украины, указали в ООН.

«С 24 февраля 2022 года УВКПЧ задокументировало значительное увеличение числа нарушений права на свободу и личную неприкосновенность украинскими силовиками», — говорится в отчете.

В организации также отметили, что Украина заключила в тюрьму мирных жителей, которые занимались гуманитарной помощью на подконтрольных России территориях.

Вечером 11 июня в Москву прибыл самолет с возвращенными из плена россиянами. Как уточнила корреспондент «Известий» Алиса Паршакова, многие мужчины находятся в тяжелом состоянии, поэтому сразу с трапа их забрали машины скорой помощи и доставили в госпиталь.

Тогда же Минобороны сообщили, что Россия смогла вернуть 94 служащих с подконтрольной Киеву территории, где им грозила смертельная опасность. Теперь бойцам предстоит пройти лечение и реабилитацию. Сами военные признались, что очень соскучились по дому.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).