В Рязанской области 14,6% клещей оказались переносчиками боррелиоза

С начала 2023 года лаборатории исследовали 460 клещей в Рязанской области. Порядка 14,6% особей оказались переносчиками клещевого боррелиоза.

По данным 62INFO.ru, возбудители гранулоцитарного анаплазмоза обнаружены в 3,5% клещей. Еще 0,2% переносили моноцитарный эрлихиоз. Переносчики клещевого энцефалита не обнаружены.

За минувшую неделю от укусов клещей пострадали 106 человек, в том числе 45 детей. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Рязанском, Рыбновском, Клепиковском, Скопинском и Шиловском районах, а также в Рязани, пишет РИА «7 новостей».

В Удмуртии с начала сезона зарегистрировали почти 40 случаев заражения клещевыми инфекциями. У 19 человек диагностировали боррелиоз.