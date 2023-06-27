Лукашенко распорядился привести армию в полную боевую готовность

Армия Белоруссии приведена в полную боевую готовность. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил во вторник, 27 июня, в ходе вручения генеральских погон сотрудникам силовых ведомств в Минске.

«Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность», — цитирует белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Также Лукашенко заявил, что у Белоруссии есть технические возможности, чтобы противостоять угрозе Запада. Он добавил, что белорусы умеют защищать свою страну от внешней угрозы, сообщает телеканал «360».

25 июня в Комитете государственной безопасности Белоруссии сообщили о возможном вторжении зарубежных боевиков. Спецслужба заверила, что обладает всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы нейтрализовать угрозу, сообщается на сайте aif.ru.

Ранее, 19 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не располагает конкретными данными о подготовке госпереворота в Белоруссии, но Москва и Минск будут противостоять любым попыткам дестабилизации на своих территориях.

До этого, 1 июня, председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель рассказал, что оппозиция запросила у Запада $230–250 млн на подрывную деятельность в стране.

23 мая экс-заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак сообщил о планах Запада устроить переворот в Белоруссии. Он призвал поддержать войска, которые будут проводить операцию против Лукашенко.

В начале месяца сам Лукашенко сказал, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной. Президент республики указал, что вблизи границ наращивается военный потенциал НАТО, а также происходят провокации.