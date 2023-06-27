Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли лидера британской оппозиционной Лейбористской партии Дэвида Лэмми, позвонив ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. Видео во вторник, 27 июня, показал Первый канал.

В беседе с пранкерами британский политик подтвердил курс правительства по накачке Киева вооружениями.

«Я надеюсь, что позиция правительства Великобритании на данном этапе заключается в том, что мы, безусловно, обеспечили увеличение поставок военной техники и оборудования. 2023 год будет очень тяжелым, и боевые действия, скорее всего, сильно затянутся», — сказал он.

В ответ на заявление пранкеров о том, что Великобритания не должна признать Урал и Дагестан частью территории РФ, Лэмми указал, что Лондон не намерен уступать никакие территории России.

Кроме того, лейбористы рассчитывают сформировать следующее правительство, добавил лидер партии.

Ранее в июне Вован и Лексус разыграли международного финансиста, основателя и главу фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера от лица Порошенко. В ходе разговора Браудер высказался о роли Великобритании в украинском кризисе. Он считает, что британское правительство действует поступательно, при этом хорошо проявляя себя в военном аспекте.