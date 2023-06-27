Реклама
Прямой эфир
Армия
Марочко сообщил о применении ВФУ запрещенного оружия под Соледаром
Мир
Лукашенко предрек события в случае падения России
Мир
РФ назвала недобросовестными действия Австралии по аренде посольства
Мир
ООН заявила о пытках десятков задержанных в скрытых украинских изоляторах
Мир
Politico перечислила препятствия для продвижения ВСУ
Спорт
Матыцин заявил о готовности добиваться участия спортсменов РФ в соревнованиях
Общество
Экс-главу ГУ МЧС по Кузбассу приговорили к 10,5 года колонии по делу «Зимней вишни»
Мир
Пранкеры Вован и Лесус разыграли британского политика Дэвида Лэмми
Мир
Лукашенко заявил о технических возможностях у Минска для противостояния Западу
Происшествия
ВСУ ночью выпустили 35 снарядов по Херсонской области
Происшествия
Мужчина сбежал из спецприемника через канализацию под Красноярском
Экономика
В Госдуму внесут проект об отмене НДФЛ при доходе ниже 30 тыс. рублей
Пресс-релизы
26 июня в столице Алжира открыли бюст Ю.А. Гагарина
Сюжет:

Пранкеры Вован и Лесус разыграли британского политика Дэвида Лэмми

Пранкеры Вован и Лесус разыграли британского политика Дэвида Лэмми от лица Порошенко
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/George Cracknell Wright
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли лидера британской оппозиционной Лейбористской партии Дэвида Лэмми, позвонив ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. Видео во вторник, 27 июня, показал Первый канал.

В беседе с пранкерами британский политик подтвердил курс правительства по накачке Киева вооружениями.

«Я надеюсь, что позиция правительства Великобритании на данном этапе заключается в том, что мы, безусловно, обеспечили увеличение поставок военной техники и оборудования. 2023 год будет очень тяжелым, и боевые действия, скорее всего, сильно затянутся», — сказал он.

В ответ на заявление пранкеров о том, что Великобритания не должна признать Урал и Дагестан частью территории РФ, Лэмми указал, что Лондон не намерен уступать никакие территории России.

Кроме того, лейбористы рассчитывают сформировать следующее правительство, добавил лидер партии.

Говорит президент: польский лидер Анджей Дуда пообщался с российскими пранкерами
В канцелярии главы государства признали подлинность разговора

Ранее в июне Вован и Лексус разыграли международного финансиста, основателя и главу фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера от лица Порошенко. В ходе разговора Браудер высказался о роли Великобритании в украинском кризисе. Он считает, что британское правительство действует поступательно, при этом хорошо проявляя себя в военном аспекте.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023