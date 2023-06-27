Тульский автоюрист рассказала о штрафах за регистратор и транспондер

В МВД обновили список неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация автомобиля. Нововведения вступят в силу уже с 1 сентября. Обновленный перечень прокомментировала автоюрист Екатерина Кузьмина.

По ее словам, в списке появился пункт, в соответствии с котором запрещено устанавливать дополнительные предметы и наносить покрытия, ограничивающие обзор водителю.

«Формально под данное ограничение попадают навигаторы, транспондеры, регистраторы и крепления для телефонов, если они установлены в местах, обеспечивающих водителя обзором», — сказала специалист, ее цитату приводит ТСН24.

То есть из-за установки любого из вышеперечисленных предметов на лобовое стекло можно получить штраф в размере 500 рублей в соответствии с п. 12.5 КоАП. Во избежание этого Кузьмина советует закреплять навигаторы на приборной панели.

Как отмечает юрист, некоторые предметы устанавливать на лобовое стекло все же разрешено. В перечень входят нагревательные элементы, зеркала заднего вида, радиоантенны и детали стеклоочистителей.

Специалист добавила, что также водителей начнут штрафовать за неработающую систему ABS с 1 сентября, а с 1 декабря — за резину не по сезону. Она уточнила, что межсезонья данные ограничения касаться не будут.

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