Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае

МЧС предупредило жителей Алтайского края об ухудшении погодных условий. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Температура воздуха 27 июня достигает +29 градусов. Скорость южного ветра достигает 24 м/с. В ближайшие часы синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. В Алтайском крае ожидаются ливни, град и грозы. Скорость ветра достигнет 25 м/с. Об этом пишет altapress.ru.

Также в регионе действует штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожароопасностью.

Ранее неблагоприятный прогноз озвучили синоптики в Ставропольском крае. В регионе до 29 июня ожидаются ливни и грозы, ветер усилится до 23 м/с.