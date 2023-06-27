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26 июня в столице Алжира открыли бюст Ю.А. Гагарина

26 июня в столице Алжира открыли бюст Ю.А. Гагарина

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Фото: МБОФ «Диалог культур — Единый мир»
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Торжественная церемония открытия бронзового бюста первого космонавта Земли Ю.А. Гагарина состоялась 26 июня 2023 года в столице Алжира на территории Космического агентства. В церемонии приняли участие посол Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике Валерьян Владимирович Шуваев и делегация госкорпорации «Роскосмос» во главе с генеральным директором Юрием Ивановичем Борисовым.

Бюст советского космонавта Ю.А. Гагарина, созданный скульптором Алексеем Леоновым, был подарен комическому агентству международным благотворительным общественным фондом «Диалог культур Единый мир» при поддержке посольства Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике.

Алжир стал 71-й страной, которой фонд «Диалог культур — Единый мир» передал в дар памятный бюст великого космонавта в рамках реализации и продвижения проекта развития дружеских связей между народами и странами.

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