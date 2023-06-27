26 июня в столице Алжира открыли бюст Ю.А. Гагарина

Торжественная церемония открытия бронзового бюста первого космонавта Земли Ю.А. Гагарина состоялась 26 июня 2023 года в столице Алжира на территории Космического агентства. В церемонии приняли участие посол Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике Валерьян Владимирович Шуваев и делегация госкорпорации «Роскосмос» во главе с генеральным директором Юрием Ивановичем Борисовым.

Бюст советского космонавта Ю.А. Гагарина, созданный скульптором Алексеем Леоновым, был подарен комическому агентству международным благотворительным общественным фондом «Диалог культур — Единый мир» при поддержке посольства Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике.

Алжир стал 71-й страной, которой фонд «Диалог культур — Единый мир» передал в дар памятный бюст великого космонавта в рамках реализации и продвижения проекта развития дружеских связей между народами и странами.