Жилой дом загорелся в Омске на площади 1800 кв. м
Жилой дом загорелся в Омске на площади 1800 кв. м. Об этом во вторник, 27 июня, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел на улице Волгоградской, д. 8.
«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение балкона на пятом этаже с переходом огня на кровлю», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Локализация пожара была объявлена в 10:48.
Огнеборцы спасли 27 человек, в числе которых восемь детей. 43 жильца эвакуировались самостоятельно.
Ранее, 24 мая, на трассе в Омской области около придорожного кафе полностью сгорел грузовой автомобиль. Внутри прицепа находились емкости с неизвестным содержимым.