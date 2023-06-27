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26 июня в столице Алжира открыли бюст Ю.А. Гагарина

Жилой дом загорелся в Омске на площади 1800 кв. м

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Фото: vk.com/chp55
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Жилой дом загорелся в Омске на площади 1800 кв. м. Об этом во вторник, 27 июня, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел на улице Волгоградской, д. 8.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение балкона на пятом этаже с переходом огня на кровлю», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Локализация пожара была объявлена в 10:48.

Огнеборцы спасли 27 человек, в числе которых восемь детей. 43 жильца эвакуировались самостоятельно.

Ранее, 24 мая, на трассе в Омской области около придорожного кафе полностью сгорел грузовой автомобиль. Внутри прицепа находились емкости с неизвестным содержимым.

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