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Политолог оценил вероятность политического раскола в ЕС из-за Украины

Политолог Солонников усомнился в вероятности политического раскола в Евросоюзе из-за Украины
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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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В Европе не все поддерживают стремление коллективного Запада продолжать накачивать Украину современным оружием и вести санкционное противостояние с Москвой. Об этом политолог Дмитрий Солонников рассказал во вторник, 27 июня.

По словам эксперта, в настоящее время почти в каждом государстве на континенте представлены альтернативные точки зрения, но не у всех есть возможность быть услышанными.

«В Германии, согласно опросам, вторая по популярности партия выступает за прекращение конфликта. В Великобритании петиция с требованием прекратить санкции против России набрала необходимое количество голосов. Силы в ЕС, которые выступают против милитаристской политики, практически везде, но это контрэлиты, не находящиеся у власти», — сказал политолог в беседе с телеканалом «Звезда».

Солонников добавил, что исключение составляет Венгрия, где сторонники мира и собственных национальных интересов находятся у власти.

Также он выразил уверенность, что вопрос Украины не расколет Евросоюз в ближайшей перспективе.

«Дружба» врозь: что вошло в 11-й пакет антироссийских санкций ЕС
И на какие еще страны окажут влияние меры, направленные против РФ

Накануне исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что цель 11-го пакета санкций Евросоюза — втянуть в экономическое противостояние с Россией как можно больше стран, сообщает телеканал «360».

23 июня Евросоюз ввел в действие 11-й пакет антироссийских санкций. Всего новые рестрикции коснулись более 71 физического лица 33 структур, сообщается на сайте kp.ru.

МИД РФ сообщил, что Россия расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ, в ответ на очередные санкции.

Как заявил в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, вводя новые санкции, ЕС показывает, что предыдущие меры не приносят результата. По его словам, новые ограничения будут вводиться еще не один год, а уже существующие могут длиться десятилетиями.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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