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Три лестницы отремонтируют в Томске в 2023 году

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Три лестничных спуска планируют отремонтировать в Томске до конца 2023 года. Об этом сообщает РИА «Томск» со ссылкой на городскую администрацию.

По словам и.о. мэра Михаила Ратнера, властям приходит большое количество обращений томичей по поводу состояния лестниц. За несколько лет администрация продвинулась в решении проблемы, ежегодно удается отремонтировать 5–7 лестниц. Полностью завершить работы планируют в 2024 году.

На текущий момент работы выполняются на трех объекта. По адресу: улица Бирюкова, 2, будет установлена новая железная лестница, специалисты завершают изготовление новых пролетов. По адресу: улица Мира, 20, на этой неделе стартует монтаж ступеней. На Ивановского подрядчиком будет обустроен пологий спуск к остановке и детскому саду.

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