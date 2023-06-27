Два человека погибли в ДТП с опорой моста в Тамбовской области
Легковой автомобиль врезался в опору моста в Мичуринске (Тамбовская область). Два человека погибли.
Авария произошла около 04:00 27 июня. По данным Госавтоинспекции, 39-летний мужчина не справился с управлением автомобилем «Лада Ларгус» и допустил наезд на опору мостового сооружения. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».
Автомобилист и его 32-летний пассажир скончались на месте. По предварительным данным, мужчина за рулем мог находиться в алкогольном опьянении.
По факту ДТП проводится проверка.
В городе Стародуб Брянской области в ДТП попал автомобиль ВАЗ-21099, которым управлял 19-летний парень. Травмы получили четыре несовершеннолетних пассажира. Два мальчика 15 лет госпитализированы. 16-летний и 14-летний подростки отпущены домой.