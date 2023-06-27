Опубликована архитектура деловой программы форума «Вычисления и связь. Квантовый мир»

9–14 июля 2023 года в Москве состоится Форум будущих технологий — ежегодное мероприятие, которое станет площадкой для обсуждения трендов развития новых технологий и ключевых отечественных научных разработок. В этом году темами форума станут квантовые технологии и их роль в технологическом развитии страны.

Лозунг мероприятия «Опережая время» отражает суть форума, основной задачей которого станет формирование образа технологического будущего. Архитектура деловой программы форума включает 18 сессий, среди которых — «Образ кванта в сознании человека», «Квантовый город будущего», «Медицина и человек будущего в квантовом мире», «Этика цифрового мира: старые утопии в новом свете», «5G, 6G,…,10G: куда ведут технологии?», «Технологический суверенитет и место России в международной науке».

9–12 июля пройдут мероприятия закрытой научной конференции ICQT-2023, на которых ученые с мировым именем обсудят актуальные достижения квантовой физики и тренды развития квантовых технологий. 13–14 июля — открытые дни с профильными сессиями и специальными мероприятиями. В их числе — сессия ВЦИОМа о роли технологий будущего и презентация нового международного научного журнала, пресс-конференция, посвященная учреждению Национальной премии в области будущих технологий «Вызов». Главным событием деловой программы станет пленарное заседание, которое состоится 13 июля. На территории выставочной экспозиции форума свои инновационные проекты и высокотехнологичные продукты в сфере квантовых технологий продемонстрируют ГК «Росатом», ОАО «РЖД», АО «Газпромбанк», правительство Москвы, ПАО «Сбербанк».

«Квантовые технологии могут кардинально изменить наш мир. В развитие этого революционного научного направления вовлечены ведущие ученые со всей страны. Форум будущих технологий станет центральным событием для ежегодного обсуждения трендов и перспектив развития будущих технологий. В этом году это вычисления и передача данных, которые благодаря квантовым технологиям выходят на новый уровень. В рамках форума пройдет 18 дискуссий по перспективным направлениям науки», — подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков.

Ожидается, что в форуме примут участие более 1500 российских и зарубежных гостей. Спикерами станут более 100 исследователей, инженеров и визионеров, специализирующихся в данной области науки и технологий.

Форум будущих технологий проводится под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного с 2022 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина.

Оператором форума является фонд «Росконгресс» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Российской академии наук. Соорганизаторами мероприятия выступают государственная корпорация «Росатом» и ОАО «РЖД». Организатором научной конференции, которая пройдет в рамках форума с 9 по 12 июля, выступит Российский квантовый центр (РКЦ).