Fiat перестанет окрашивать автомобили в серый цвет

Итальянский производитель автомобилей Fiat принял решение не окрашивать машины в оттенки серого, сообщает 27 июня пресс-служба концерна Stellantis.

Fiat мотивирует свое решение вдохновением, которое используют создатели автомобилей бренда. Речь идет о морских пейзажах, солнечном свете, небе.

Заявление Fiat сопровождается роликом, в котором новинку Fiat 600e с исполнительным директором компании Оливье Франсуа за рулем погружают в чан ярко-оранжевой краской.

По словам Франсуа, Fiat, который давно стал синонимичен Италии, должен олицетворять позитивность, оптимизм и яркие краски родной для производителя страны.

26 июня немецкий производитель Opel, входящий в международный концерн Stellantis, представил обновленный логотип. Круглый контур на логотипе Opel получил разрывы, а «молния» теперь состоит из двух линий.

Появление новой «молнии» на логотипе связано с постепенным переходом Opel к выпуску электромобилей. Компания намеревается уже в 2028 году выпускать исключительно электрокары.