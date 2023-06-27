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26 июня в столице Алжира открыли бюст Ю.А. Гагарина

Fiat перестанет окрашивать автомобили в серый цвет

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Фото: Fiat
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Итальянский производитель автомобилей Fiat принял решение не окрашивать машины в оттенки серого, сообщает 27 июня пресс-служба концерна Stellantis.

Fiat мотивирует свое решение вдохновением, которое используют создатели автомобилей бренда. Речь идет о морских пейзажах, солнечном свете, небе.

Заявление Fiat сопровождается роликом, в котором новинку Fiat 600e с исполнительным директором компании Оливье Франсуа за рулем погружают в чан ярко-оранжевой краской.

По словам Франсуа, Fiat, который давно стал синонимичен Италии, должен олицетворять позитивность, оптимизм и яркие краски родной для производителя страны.

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26 июня немецкий производитель Opel, входящий в международный концерн Stellantis, представил обновленный логотип. Круглый контур на логотипе Opel получил разрывы, а «молния» теперь состоит из двух линий.

Появление новой «молнии» на логотипе связано с постепенным переходом Opel к выпуску электромобилей. Компания намеревается уже в 2028 году выпускать исключительно электрокары.

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