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Лукашенко заявил о технических возможностях у Минска для противостояния Западу

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Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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У Белоруссии есть технические возможности, чтобы противостоять угрозе Запада. Об этом 27 июня заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Нам выпала миссия сохранить мир, завоеванный миллионами жизней героев, наших отцов и дедов. Это означает только одно — мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей. И опять с Запада. Как видите, история повторяется. Говоря про силу, я в последнюю очередь думаю про технические возможности. Они есть. И об этом мы прекрасно знаем», — сказал он во время выступления во Дворце независимости в Минске.

Лукашенко заявил, что белорусы умеют защищать свою страну от внешней угрозы.

«Наше Отечество от Бреста до Владивостока — это земля, свобода и наши народы, которые здесь живут. История помнит: белорусы умеют защищать свою землю. Мы были и будем сильнее любых вызовов», — сказал президент.

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25 июня в Комитете государственной безопасности Белоруссии сообщили о возможном вторжении зарубежных боевиков. Спецслужба заверила, что обладает всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы нейтрализовать угрозу.

Ранее, 19 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не располагает конкретными данными о подготовке госпереворота в Белоруссии, но Москва и Минск будут противостоять любым попыткам дестабилизации на своих территориях.

До этого, 1 июня, председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель рассказал, что оппозиция запросила у Запада $230–250 млн на подрывную деятельность в стране.

23 мая экс-заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак сообщил о планах Запада устроить переворот в Белоруссии. Он призвал поддержать войска, которые будут проводить операцию против Лукашенко.

В начале месяца сам Лукашенко сказал, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной. Президент республики указал, что вблизи границ наращивается военный потенциал НАТО, а также происходят провокации.

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