Три человека пострадали при опрокидывании авто в кювет в Коми

В Республике Коми в результате опрокидывания легковушки пострадали три молодых человека. Об этом ИА «Комиинформ» сообщили в региональном УГИБДД МВД России.

Авария произошла утром 26 июня на 130-м км автодороги Сыктывкаре — Ухта. Предварительно установлено, что 20-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и опрокинулась в кювет.

В результате ДТП водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, под вопросом перелом грудного отдела позвоночника. У его 21-летнего пассажира закрытая черепно-мозговая травма и рвано-ушибленная рана головы. Кроме того, пострадал 17-летний подросток, находившийся в машине. У него тоже диагностированы черепно-мозговая травма, а также перелом ключицы. Все пострадавшие госпитализированы.

Как уточняют в УГИБДД, в момент аварии молодые люди не были пристегнуты ремнями безопасности. Также выяснилось, что в 2022 году управлявший «ВАЗом» мужчина был лишен водительских прав за повторную езду в состоянии опьянения.

25 июня в Шацком районе Рязанской области в результате столкновения легковушек погиб человек. Еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.