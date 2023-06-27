Движение по улице Жигарева в Твери ограничат на несколько дней
В Твери на несколько дней ограничат движение по улице Жигарева. Об этом 27 июня сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на соответствующее распоряжение городской администрации.
Речь идет об отрезке улицы Жигарева от улицы Андрея Дементьева до Смоленского переулка. Движение и парковка на нем будут запрещены в период с 20:00 27 июня до 8:00 1 июля.
Отмечается, перекрытие связано с дорожными работами. На участке установят все необходимые знаки.
14 июня руководитель компании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что обход Твери на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург будет частично открыт летом этого года. Полностью дорогу планируют достроить в июле 2024-го.