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ВСУ ночью выпустили 35 снарядов по Херсонской области

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ночью населенные пункты Херсонской области. Об этом 27 июня сообщил представитель экстренных служб региона.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Казачьи Лагери, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии», — заявил он ТАСС.

Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.

Также в течение 26 июня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии 47 снарядов по Алешкам, Голой Пристани, Днепрянам и Корсунке.

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Ранее, 25 июня, ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Уточняется, что всего было выпущено 15 ракет.

В этот же день в результате удара, который был нанесен по Донецку украинскими военными, погиб 18-летний юноша. Также по итогу обстрела Киевского района по Океанской улице пострадала женщина 1956 года рождения. Позже выяснилось, что от полученных ранений она скончалась. Кроме нее пострадали еще пять мирных жителей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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