ОКН «Дом жилой» отреставрируют на улице Суворова в Пензе
В Пензе планируют отреставрировать объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой, XIX век», расположенный на улице Суворова, 60. Об этом сообщает пресс-служба министерства по охране памятников и истории культуры области.
Объект находится на пересечении улиц Московской и Суворова и представляет собой двухэтажный кирпичный дом под вальмовой крышей. Научно-проектная документация по его восстановлению уже подготовлена и поступила в ведомство на согласование.
«Широкие пилястры и фигурные аттики выделяют угловую часть дома, входы и проезд во двор. Прямоугольные с лучковыми перемычками окна первого этажа угловой части имеют массивные лучковые сандрики, окна второго этажа — арочные. Пластическая обработка фасадов выполнена кирпичной выкладкой (филенкой, сухарики, городки)», — говорится в сообщении министерства.
В рамках реставрации специалисты должны восстановить внешний облик здания и его особенности, представляющие историко-культурную ценность, усилить и отремонтировать несущие конструкции, пишет ИА «Пенза-пресс». В целом объект необходимо приспособить под современное использование.