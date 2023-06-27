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Посла Украины в Израиле вызовут в МИД на разъяснительную беседу 3 июля
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Посла Украины в Израиле вызовут в МИД на разъяснительную беседу 3 июля

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Фото: посольство Украины в Израиле
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Посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корнийчук вызван 3 июля на разъяснительную беседу в МИД Израиля. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.

«В связи с его неоднократными высказываниями против политики Израиля посол Украины был вызван на разъяснительную беседу, которая состоится 3 июля в министерстве иностранных дел. Беседу проведет директор политического отдела МИД Ализа Бен-Нун. Это произойдет в продолжение сообщений, которые в последние дни отправлялись по прямому каналу между Иерусалимом и Киевом», — сообщили в министерстве.

В пресс-службе отметили, что правительство Израиля развивает сотрудничество с Украиной в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, однако поведение посла не способствует этому.

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Ранее, 25 июня, газета The Jerusalem Post сообщила, что МИД Израиля планирует вызвать Корнийчука для вынесения дипломатического выговора. Уточняется, что решение об этом было принято после того, как посол раскритиковал отказ израильских властей поставлять оружие Киеву и назвал их политику «аморальной».

Соответствующее заявление посольства Украины было опубликовано ранее в тот же день. В нем отмечалось, что «израильское руководство, прикрываясь словесной демагогией о своем нейтралитете, активно налаживает отношения с Россией», что вызывает сожаление украинской стороны.

22 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что оружие, которое Запад поставил Украине, уже появляется у израильских границ. Израиль обеспокоен тем, что системы вооружений, которые будут переданы Киеву, могут оказаться в Иране и использоваться против Тель-Авива, указал Нетаньяху.

За два дня до этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак упрекнул власти Израиля в «нейтралитете» по поводу украинского конфликта и призвал Тель-Авив оказывать Киеву более расширенную помощь.

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