Девушка пострадала в результате наезда иномарки в Калуге
В Калуге в результате наезда легкового автомобиля пострадала 24-летняя девушка. Об этом 27 июня сообщает газета «Весть» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Авария произошла днем в понедельник, 26 июня, на улице Московской. Предварительно установлено, что водитель Mitsubishi Lancer, двигаясь в сторону улицы Глаголева, допустил наезд на девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшая была госпитализирована в медучреждение. По данным газеты, медики диагностировали у нее травмы различной степени тяжести.
На месте работали пожарно-спасательные подразделения. В ликвидации последствий ДТП были задействованы девять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС четыре человека и одна единица техники.
В тот же день сообщалось, что в Ингушетии на автодороге «Кавказ» водитель иномарки насмерть сбил трехлетнего ребенка. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.