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Военкор «Известий» показал российские укрепления на берегах Днепра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Правый и левый берега Днепра укрепляются российскими военными. Слухи о том, что здесь свободно высаживаются диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), — абсолютная ложь, убедился 27 июня военкор «Известий» Эмиль Тимашев.

«Закрыто не только небо, но и побережье. Противник хоть и проявляет активность, обстреливая города, которые еще недавно были под водой, но добиться успеха ему не удалось», — рассказывает журналист.

Как рассказал военнослужащий с позывным Тень, когда здесь стояла вода, враг пробовал появляться на позициях на лодках, катерах и даже на водных мотоциклах. Но все эти вылазки своевременно подавлялись огнем артиллерии.

По словам корреспондента, российские военнослужащие уже восстанавливают оборонительные рубежи, которые пострадали от наводнения.

«Как видно, укрепления на берегу Днепра восстанавливаются. Это только один из блиндажей. Контролируются они нашими подразделениями. Побережье напротив тоже под нашим контролем. Слухи о том что здесь свободно высаживаются диверсионно-разведывательные группы ВСУ, — абсолютная ложь», — показал Тимашев.

Также журналист показал элеватор — еще одно доказательство лжи националистов о своих якобы успехах на левом берегу Днепра. Этот элеватор, который, по словам украинских СМИ, давно занят боевиками ВСУ, абсолютно пуст. Можно даже подняться на верхний этаж.

«С элеватора открывается прекрасный вид на притоки Днепра. Тут даже можно разглядеть окрестности Херсона. Но живописные виды не самое главное. Главное, что элеватор находится под контролем наших подразделений», — заявил журналист.

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26 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 26 подтвердил, что ВСУ не закреплялись на левом берегу Днепра на позициях под Антоновским мостом. Он подчеркнул, что подобные утверждения — ложь и пропаганда.

Ранее, 4 июня, Вооруженные силы РФ ликвидировали 37 украинских боевиков при попытке форсировать Днепр и выйти к островам Великий и Бокаевский, еще 23 националиста получили ранения.

В апреле военный эксперт Алексей Леонков высказывал мнение о том, что форсирование Днепра — сложная операция, которая может оказаться самоубийственной для ВСУ.

На сегодняшний день российские силы контролируют 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, находится под контролем Киева.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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