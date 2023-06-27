Во Владивостоке из-за аварии без света остались более 16 тыс. квартир
Во Владивостоке без электричества остались свыше 16 тыс. квартир из-за аварий на нескольких подстанциях. Об этом во вторник, 27 июня, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.
«Около 11 часов (2 часов по мск) 27 июня 2023 года в результате аварий на трех подстанциях без электричества остался 81 многоквартирный дом на территориях Первореченского, Советского и Ленинского районов города Владивостока», — сказано в Telegram-канале ведомства.
В результате 16 тыс. абонентов не получили коммунальную услугу. В настоящий момент аварийные бригады уже работают над устранением поломок.
В прокуратуре сообщили, что ведомство проведет проверку и оценит исполнение требований законодательства при содержании, эксплуатации и обслуживании сетей. При наличии оснований оно примет комплекс мер.
Ранее, 21 июня, в Омской области без электричества остались жители 104 населенных пунктов. Причиной отключения электроснабжения стал штормовой ветер.