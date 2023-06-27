Хоккеист Сорокин уступил звание лучшего голкипера сезона НХЛ

Российский хоккеист клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин занял второе место в борьбе за почетный приз «Везина Трофи» по итогам сезона-2022/23 Национальной хоккейной лиги (НХЛ), о чем стало известно 27 июня.

Лучшим голкипером сезона стал Линус Улльмарк из клуба «Бостон Брюинз», передает пресс-служба НХЛ. 29-летний швед получил по итогам голосования 129 очков, на второй строчке расположился Сорокин с 70 очками.

Замыкает тройку лидеров голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее, 24 июня, российские хоккеисты Павел Дацюк и Сергей Фёдоров вошли в топ-20 лучших выборов на драфте НХЛ. В рейтинг 60 лучших драфт-пиков попали и другие российские хоккеисты: Александр Овечкин из «Вашингтона» расположился, например, на 21-м месте.