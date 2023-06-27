Реклама
Прямой эфир
Армия
Марочко сообщил о применении ВФУ запрещенного оружия под Соледаром
Армия
«Известия» показали кадры боевой работы вертолета Ка-52 «Аллигатор» в зоне СВО
Мир
Генконсульство Финляндии в Петербурге пожаловалось на перебои со связью
Мир
В США впервые за 20 лет выявили случаи заболевания малярией
Происшествия
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 1,5 км
Общество
Россельхознадзор предупредил о рисках по сибирской язве из-за разрушения Каховской ГЭС
Мир
В идлибской зоне деэскалации в Сирии ликвидировали 65 боевиков
Мир
В постпредстве России при ООН сообщили о попытках США вербовать дипломатов
Мир
WP предупредила об утрате Украиной потерянных территорий в случае застоя на поле боя
Спорт
Россиянки Бодниева и Дибирова вошли в Зал славы Европейской федерации гандбола
Мир
Экс-разведчик США предрек России победу в украинском конфликте
Экономика
Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о внутреннем судоходстве
Общество
Экс-глава СО РАН Асеев обжаловал приговор по делу о мошенничестве
Сюжет:

Военнослужащие РФ уничтожили до 20 украинских боевиков на донецком направлении

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Войска группировки «Восток» уничтожили до 20 боевиков, а также две машины с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом во вторник, 27 июня, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Он отметил, что особый вклад в результат боя внес командир отделения взвода управления самоходной артиллерийской батареи мотострелковой бригады группировки старший сержант Иван Груо. Он выполнял задачи артиллерийского корректировщика вблизи позиций противника в районе Новомихайловки.

«Благодаря мужеству и профессионализму старшего сержанта Ивана Груо в ходе нанесения огневого поражения по наступающему противнику были уничтожены гранатометный расчет, два минометных расчета, два автомобиля с боеприпасами и около двух десятков украинских боевиков», — сказал Чехов.

Начальник пресс-центра добавил, что, понеся потери, противник отказался от наступательных действий.

Дойти до линии: на Времевском выступе отражено три атаки ВСУ
Попытки прорвать нашу оборону продлятся до начала саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля, считают эксперты

Ранее, 25 июня, Чехов сообщил, что российские военные группировки войск «Восток» отразили атаки ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях. Также они уничтожили танки, броневики и живую силу противника численностью примерно в одну роту.

Накануне разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 уничтожили бронетехнику ВСУ на запорожском направлении. Отмечается, что экипаж вертолета обнаружил передвижение украинской военной техники и уничтожил бронеобъект управляемой ракетой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023