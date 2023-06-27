Военнослужащие РФ уничтожили до 20 украинских боевиков на донецком направлении

Войска группировки «Восток» уничтожили до 20 боевиков, а также две машины с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом во вторник, 27 июня, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Он отметил, что особый вклад в результат боя внес командир отделения взвода управления самоходной артиллерийской батареи мотострелковой бригады группировки старший сержант Иван Груо. Он выполнял задачи артиллерийского корректировщика вблизи позиций противника в районе Новомихайловки.

«Благодаря мужеству и профессионализму старшего сержанта Ивана Груо в ходе нанесения огневого поражения по наступающему противнику были уничтожены гранатометный расчет, два минометных расчета, два автомобиля с боеприпасами и около двух десятков украинских боевиков», — сказал Чехов.

Начальник пресс-центра добавил, что, понеся потери, противник отказался от наступательных действий.

Ранее, 25 июня, Чехов сообщил, что российские военные группировки войск «Восток» отразили атаки ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях. Также они уничтожили танки, броневики и живую силу противника численностью примерно в одну роту.

Накануне разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 уничтожили бронетехнику ВСУ на запорожском направлении. Отмечается, что экипаж вертолета обнаружил передвижение украинской военной техники и уничтожил бронеобъект управляемой ракетой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.