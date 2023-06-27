Введенный из-за столкновения двух танкеров на реке Лене режим ЧС снят

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Киренском районе Иркутской области, который был введен после столкновения двух танкеров на реке Лене, снят. Об этом 26 июня сообщил губернатор Игорь Кобзев.

«Режим ЧС в Киренском районе снят. Напомню, две недели назад на реке Лена столкнулись два танкера. В воду попало топливо, бензин АИ-92. Всё это время шел непрерывный мониторинг состояния акватории», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, на заседании рабочей группы комиссии по чрезвычайным ситуациям были озвучены последние результаты анализов, которые позволяют говорить о том, что кризис миновал.

«Глава [Киренского] района Кирилл Викторович Свистелин принял решение снять режим чрезвычайной ситуации. Жалоб от населения нет, ситуация стабилизировалась. Тем не менее начальник ГУ МЧС по Иркутской области Вячеслав Сергеевич Федосеенко рекомендовал продолжить мониторинг состояния воды», — добавил Кобзев, согласившись с рекомендацией.

О режиме ЧС губернатор Иркутской области сообщал 13 июня. Данная мера была вызвана тем, что 12 июня на реке Лене в районе поселка Алексеевск Иркутской области столкнулись два судна — танкер ТР-901 и ТР-900 «Ерофей Хабаровск».

Танкер ТР-901 находится на ремонте в порту в Алексеевске. «Ерофей Хабаровск» перевозил 832 т бензина. Во время столкновения была повреждена одна из емкостей на 138 т топлива, оно стало выливаться в акваторию.