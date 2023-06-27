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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 1,5 км

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Фото: Управление МЧС РФ по Сахалинской области
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На вулкане Эбеко, в 7 км от Северо-Курильска, произошел пепловый выброс. Об этом во вторник, 27 июня, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Сахалинской области.

«Поступила информация от Сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 1,5 км над уровнем моря. Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 км», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

По данным единой дежурной диспетчерской службы, в городе Северо-Курильск пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. На данный момент угрозы жизнедеятельности населению нет.

Эбеко — действующий вулкан высотой 1156 м, расположенный на острове Парамушир в северной части хребта Вернадского. Это один из наиболее активных вулканов Большой Курильской гряды.

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Ранее, 13 июня, на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту до 2 км над уровнем моря. По данным ГУ МЧС, шлейф от выброса распространился в южном направлении на расстояние более 5 км.

До этого, в конце мая, на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 3,5 км. Пепловый шлейф распространился в восточном направлении в сторону Камчатского залива, где нет населенных пунктов.

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