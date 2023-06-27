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Истребители Су-34 уничтожили пункт управления ВСУ на краснолиманском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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На краснолиманском направлении истребители-бомбардировщики Су-34 российской группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук 27 июня.

«На краснолиманском направлении истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск «Центр» нанесли авиационный удар, в результате уничтожены пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации противника», — сказал он.

Российские штурмовики и экипажи армейской авиации нанесли ракетные удары по более чем 10 районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника. В районе села Червоная Диброва уничтожен опорный пункт противника при помощи тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». А также в районе Серебрянского лесничества и торского участка артиллерия поразила подразделения 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

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Ранее, 25 июня, Савчук сообщил, что экипажи бомбардировщиков Су-34 уничтожили склад и три опорных пункта ВСУ. Он отметил, что артиллерия группировки уничтожила боевую бронированную машину, две БМП и три пикапа противника на краснолиманском направлении.

24 июня начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ЗВО нанес ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации 28-го отдельного стрелкового батальона в районе населенного пункта Петро-Ивановка на купянском направлении.

17 мая Минобороны РФ показало вылет истребителя-бомбардировщика Су-34 в зоне СВО. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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