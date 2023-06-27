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В ОАЭ в жилой высотке произошел крупный пожар

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Фото: Twitter.com/ajmanpoliceghq
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В ночь на 27 июня загорелся жилой небоскреб в городе-эмирате Аджмане в ОАЭ. Об этом сообщила местная полиция в Twitter-аккаунте.

На кадрах видно, как огнем охвачено почти всё многоэтажное здание, которое относится к популярному в этом населенном пункте жилому комплексу «Абраж-Аджман».

Отмечается, что пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Кроме того, был создан мобильный полицейский участок, который предоставил услуги отчетов, справок и убытков жителям высотки.

О пострадавших не сообщается.

Ранее, 22 июня, возгорание блока электропитания произошло в зоне радиационного контроля протонного ускорительного комплекса J-PARC на востоке Японии. Угрозы утечки радиации с комплекса не было, повышения уровня радиационного фона также не зафиксировано.

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