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Российские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Десантники Тульской дивизии уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Кадры боевой работы военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) опубликовало во вторник, 27 июня, Минобороны РФ.

Взводный опорный пункт ВСУ был обнаружен разведгруппой тульских десантников при помощи беспилотных летательных аппаратов в заброшенном частном доме на окраине села. Для его уничтожения была направлена бронегруппа на боевых машинах десанта БМД-4М.

«Нам задают точку, мы выезжаем, наводимся по координатам, работаем навесом, где заметили движение противника», — рассказал командир боевой машины десанта БМД-4М с позывным Гога.

Благодаря оперативной и качественной работе военнослужащих ВДВ с открытой огневой позиции из орудия калибром 100 мм удалось уничтожить опорный пункт и живую силу украинских боевиков. После этого бронегруппа успешно совершила отход в безопасный район.

«[Противник] пока затаился, видимо, накапливает силы после того, как в прошлый раз получил по шапке. Но и мы время не теряем зря, готовимся отражать», — поделился командир бронегруппы с позывным Стриж.

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Ранее, 26 июня, Минобороны РФ сообщило, что штурмовые группы ВДВ России вытеснили противника с укрепленных позиций на краснолиманском направлении. Благодаря серьезной подготовке артиллеристов и саперов штурмовики смогли продвинуться вперед.

Днем ранее начальник пресс-центра Восточной группировки Олег Чехов рассказал, что в районе Новодонецкого на южнодонецком направлении войсками российской артиллерии были сокрушены броневики, пикап и военные ВСУ, а также при помощи авиации были уничтожены броневик и скопления живой силы в районе Нескучного.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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