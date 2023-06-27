Россельхознадзор предупредил о рисках по сибирской язве из-за разрушения Каховской ГЭС

Прорыв дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) может грозить риском распространения сибирской язвы, о чем Россельхознадзор проинформировал Минсельхоз и правительство Херсонской области, сообщил 27 июня руководитель ведомства Сергей Данкверт.

«По имеющейся у нас информации, в Херсонской области не была организована должным образом вакцинация животных против сибирской язвы. Два сибиреязвенных скотомогильника находятся в Алешкинском районе, еще один — в Голопристанском», — рассказал он «РИА Новости».

Россельхознадзор также направил в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко проект мероприятий по снижению экологических последствий прорыва дамбы Каховской ГЭС.

Теракт на Каховской ГЭС был совершен в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

24 июня временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что почти 60% домовладений в регионе, которые были затоплены в результате разрушения станции, уже освободились от воды.

До этого, 21 июня, глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину, что 2 тыс. человек были спасены и более 8 тыс. эвакуированы. Куренков добавил, что в 21 пункте временного размещения находятся 1935 человек, им оказывается необходимая помощь, предоставляются питание и предметы первой необходимости.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.