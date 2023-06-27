В постпредстве РФ обвинили США в нежелании решать проблемы с визами для дипломатов

В США не хотят решать проблему с визами, из-за чего около 50 российских дипломатов ждут их выдачи. Об этом заявила зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая 26 июня.

«Деградирует и ситуация с новыми сотрудниками, назначенными на работу в постпредство: почти 50 ждут въездных виз в США. Более половины из них — дольше трех месяцев», — передаются ее слова в публикации.

Она указала, что остро стоит вопрос визовой дискриминации российских граждан, прошедших конкурс на замещение вакансий в секретариате ООН или уже работающих в нем. Кроме того, в настоящий момент в «листе ожидания» виз 36 сотрудников постпредства и 59 членов их семей. Из них у 57 человек имеющиеся визы уже просрочены, а 15 ожидают решения более года.

По ее словам, все эти люди не имеют возможности выехать не только в третьи страны, но и на родину, в том числе по серьезным гуманитарным причинам.

Ранее, 6 июня, директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что Москва продолжит работу над запуском арбитража в ООН против США из-за невыдачи виз российским делегациям. Ильичев подчеркнул, что инициатором всё равно должен выступить генсек ООН.

Так, 23 апреля Вашингтон отказал в визах российским журналистам, которые должны были прилететь в Нью-Йорк вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

18 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США при выдаче виз российской делегации для участия в сессиях в Совете Безопасности ООН грубо злоупотребляли позицией страны — хозяйки штаб-квартиры международной организации.

Провокации против российских дипломатов, в том числе связанные с отказом в выдаче виз, в ряде западных стран участились в ответ на проводимую с 24 февраля 2022 года спецоперацию по защите Донбасса.