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Специалисты МАИ разработали методику и ПО для удешевления эксплуатации самолетов

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Авиаконструкторы в Московском авиационном институте (МАИ) создали новую методику и программное обеспечение (ПО) для расчета свойств авиационных конструкций из композитных материалов. Она учитывает дефекты и неоднородности, которые присутствуют в композитах на уровне микроструктуры, узнали «Известия».

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«Мы рассматриваем как композит целиком, так и отдельные его компоненты: волокно, матрицу и взаимосвязи между ними. Также производится исследование различных включений. Например, нанотрубок. Это позволяет подобрать композиты с оптимальными свойствами, которые соответствуют повышенным требованиям по прочности авиационных конструкций», — рассказал «Известиям» соавтор разработки, ведущий инженер МАИ Константин Шрамко.

По мнению экспертов, новация на 10–15% сократит сроки опытно-конструкторских работ при разработке воздушных судов и позволит снизить коэффициенты запаса прочности.

Более легкие самолеты смогут летать дальше, брать больше груза, расходуя меньше топлива, что в конечном счете удешевит авиаперевозки и билеты для пассажиров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 27 июня, в 10:00:

Мелочь, а прилетно: моделирование свойств композитов сделает самолеты дешевле

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