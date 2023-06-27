Bloomberg узнало о планах министра финансов США Йеллен посетить Пекин в июле

Министр финансов США Джанет Йеллен планирует посетить Пекин в начале июля для экономических переговоров. Об этом сообщило агентство Bloomberg 26 июня.



Как указывается, Йеллен может провести встречу с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэнем. При этом сообщается о том, что поездка Йеллен откладывалась до «нужного времени». Так, дата поездки и цель обсуждались на условиях анонимности, потому что детали визита официально не оглашались.

Йеллен может стать вторым чиновником кабинета министров США, который посетит Пекин после того, как отношения между странами пошатнулись в начале текущего года.

18 июня госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай. Его визит на фоне «холодных двусторонних связей» стал первым в качестве главы Госдепа США.

На встрече с Блинкеном в ходе его визита в Пекин Си Цзиньпин заявил, что контакты двух стран должны основываться на «взаимном уважении и искренности». Он также выразил надежду, что визит американского госсекретаря внесет позитивный вклад в стабилизацию межгосударственной обстановки.

В частности, напряженные отношения между странами возникли из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также из-за сбитого над американской территорией аэростата.