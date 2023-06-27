В США 70-летний миллиардер разбился на гоночной трассе

В аварии на гоночной трассе в американском штате Колорадо погиб 70-летний миллиардер Джеймс Краун. Об этом сообщил телеканал CBS News 26 июня.

«Известный миллиардер из Чикаго погиб в аварии на гоночной трассе в Колорадо», — говорится в публикации.

Добавляется, что авария произошла еще в воскресенье, 25 июня, — миллиардер не справился с управлением и врезался в ограждение на повороте. Окончательная причина смерти Крауна будет известна после расследования.

Ранее, 18 июня, батискаф «Титан» с экипажем перестал выходить на связь. На борту находились пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

22 июня его обломки обнаружили после масштабной поисковой операции. Выяснилось, что на подлодке произошел направленный внутрь взрыв.