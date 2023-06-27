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США пообещали продолжать восстанавливать связи с военным ведомством КНР

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Фото: REUTERS/Toru Hanai
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США не оставят попыток дипломатическим путем налаживать прямые каналы связи между американским оборонным ведомством и китайским, заявил 26 июня координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Курт Кэмпбелл.

«Считаем, что США и Китаю важно предпринять практические шаги, чтобы сделать возможной эффективную коммуникацию на случай непредвиденных обстоятельств или какого-либо происшествия, несчастного случая. Мы продолжим доносить им причины, по которым это важно, особенно тогда, когда наши военные силы всё чаще оказываются вблизи друг от друга при проведении операций», — приводит его заявление ТАСС.

По словам Кэмпбелла, дипломатическая активность госсекретаря США Энтони Блинкена и китайского руководства — «хороший шаг», которые США продолжат принимать в дальнейшем, чтобы «наладить диалог и обсуждения с Китаем».

Представитель СНБ также высказался на тему снятия американских санкций с министра обороны КНР Ли Шанфу и способности этого шага наладить контакт между военными ведомствами двух стран. Он считает, что причины, по которым Китай не хочет возобновления каналов связи, «далеко за пределами простых ограничений в адрес чиновников».

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О надеждах на сохранение каналов связи с Китаем, несмотря на критику со стороны Пекина, в адрес руководства Вашингтона 23 июня высказывался координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Он также отметил, что со стороны Китая есть признаки, что государство хочет сохранить каналы связи с США.

18 июня госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай. Его визит на фоне «холодных двусторонних связей» стал первым в качестве главы Госдепа США. В частности, напряженные отношения между странами возникли из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также из-за сбитого над американской территорией аэростата.

22 июня президент США Джо Байден выразил мнение, что его высказывания о Си Цзиньпине не подрывают попытки нормализовать отношения двух стран. Он также сообщил, что рассчитывает в будущем встретиться с председателем Китая, и полагает, что его слова о нем не будут иметь последствий.

При этом в посольстве КНР в Вашингтоне уже призвали американскую сторону немедленно предпринять серьезные действия, чтобы устранить негативные последствия и соблюдать свои собственные обязательства, в противном случае ей придется понести все последствия.

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