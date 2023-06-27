В Ингушетии водитель насмерть сбил трехлетнего ребенка

В Ингушетии на автодороге «Кавказ» водитель иномарки насмерть сбил трехлетнего ребенка. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции МВД по республике.

«30-летний водитель, управляя транспортным средством Audi A8, совершил наезд на трехлетнего ребенка. В результате наезда ребенок скончался на месте», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее, 21 июня, в селе Вавож в Удмуртии 44-летний водитель грузовика МАЗ совершил наезд на 13-летнего подростка на велосипеде. В результате происшествия школьник погиб.