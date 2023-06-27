Рядовой Рыжкович на БМП разгромил группу диверсантов

Рядовой Илья Рыжкович в составе расчета боевой машины пехоты (БМП) уничтожал вооружение, военную технику и живую силу украинских националистов, когда заметил группу вражеских диверсантов. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации во вторник, 27 июня, рассказали в Минобороны РФ.

Находясь под непрерывным артиллерийским обстрелом, Рыжкович занимал выгодные позиции для поражения целей и маневрировал на поле боя, успешно прикрывая российские подразделения пехоты. В ходе одного из боев рядовой обнаружил вооруженную группу боевиков, которые пытались обойти российских военнослужащих с фланга.

Он тут же выдвинулся на боевой машине пехоты наперерез противнику. Прицельным огнем из орудия БМП группа националистов была ликвидирована. Оперативные и профессиональные действия рядового Рыжковича способствовали уничтожению противника и закреплению российских военных на новых рубежах.

В свою очередь, лейтенант Максим Кучерявенков в составе группы военнослужащих вел разведку вблизи госграницы, когда обнаружил беспилотный летательный аппарат противника коптерного типа, следовавший в направлении позиций российских войск.

Определив техническими средствами точку взлета БПЛА, лейтенант своевременно передал координаты на командный пункт для подавления артиллерией района взлета. В результате точного поражения артиллерии расчет беспилотника противника был подавлен, коптер потерял управление и упал, не достигнув цели.

Тем временем гвардии рядовой Даниил Высоцкий выполнял задачу по дооборудованию фортификационных сооружений на переднем крае обороны. В ходе работ он обнаружил зависший в воздухе вражеский квадрокоптер. Оперативно подав команду личному составу на перемещение в укрытие, он открыл огонь по вражескому беспилотнику.

В результате точного попадания в цель барражирующий боеприпас сдетонировал в воздухе на значительном удалении от наших позиций. Благодаря гвардии рядовому Высоцкому фортификационное оборудование оборонительной линии было завершено своевременно и без потерь среди личного состава.

Днем ранее, 26 июня, в Минобороны рассказали, как младший сержант Илья Мазяргов выполнял задачи по подвозу боеприпасов батальонным тактическим группам ВС РФ, когда при очередном подвозе подвергся жестокому обстрелу со стороны ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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