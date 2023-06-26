Инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 6,9 раза за 12 лет
С 2011 года инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 6,9 раза. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, показатель превысил 30 трлн рублей. Деятельность компаний и предприятий расширяется благодаря росту вложений, это способствует появлению новых, в том числе высокотехнологичных, рабочих мест. Помимо этого, растет уровень зарплат и доходов населения, сообщает НСН.
В 2022 году, по словам Собянина, бизнес вложил в экономику столицы более 5,9 трлн рублей, уточняет RT. В основном вложения были направлены на транспорт, строительство, научную и IT-сферы, обрабатывающие производства, отмечает агентство городских новостей «Москва».
Собянин добавил, что столицы оказывает поддержку инвесторам и предлагает различные инструменты развития, пишет РИАМО. В частности, предприятия могут получить льготные кредиты, направить средства в строительство нежилых объектов и производство, уточняет «Москва 24». По словам мэра, каждый вложенный в поддержку бизнеса рубль окупается для города в 55 раз, сообщает телеканал «360».
Ранее 26 июня Сергей Собянин заявил, что Москва помогает отечественным технологиям в сфере IT, телекоммуникаций и медицины, выделяя гранты на импортозамещение. Как сообщает сайт aif.ru, были одобрены гранты на общую сумму больше 800 млн рублей 14 импортозамещающим компаниям.
В феврале 2023 года заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что столичные экспортеры заключили контракты на 1,1 млрд. рублей благодаря участию в акселераторах. Всего обучение прошли сотрудники 200 предприятий.