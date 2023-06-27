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Администрация Эрдогана обвинила Reuters в публикации необоснованных обвинений

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Фото: REUTERS
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Агентство Reuters пренебрегает этическими принципами журналистики, выступая с непроверенными данными против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его сына Билала. Об этом в понедельник, 26 июня, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Речь идет о статье, в которой Reuters говорит о якобы финансовых операциях Билала Эрдогана со шведской компанией и «схеме взяток». Глава управления по связям назвал текст «полным необоснованных обвинений».

«Эта статья является одновременно черным пятном в истории журналистики и жалким примером того, как 171-летняя медиаорганизация открыто унижает себя», — написал Алтун в Twitter.

Он отметил, что агентство не смогло подтвердить, знали ли президент Эрдоган и его сын о схеме взяточничества и были ли вовлечены в нее. Кроме того, он выразил озабоченность тем фактом, что статья была опубликована именно накануне приближающегося саммита лидеров НАТО, призванная оказать давление на Турцию. Однако, по его словам, это не повредит принципиальной позиции государства.

«Подобные нападки на нашего президента, которые особенно усилились после президентских выборов 28 мая, являются не только неуважением к воле турецкого народа, но и тщетными усилиями, которые не свернут нас с нашего пути», — подытожил он.

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Ранее администрация президента Турции уже обвиняла Reuters во лжи. 31 августа 2022 года Алтун, в ответ на обвинение в давлении на СМИ и цензуре со стороны агентства, заявил, что оно является аппаратом систематической лжи и манипуляций против Турции и президента страны Тайипа Эрдогана.

Позже, 13 октября, турецкий парламент принял законопроект о лишении свободы за распространение дезинформации. Так, в соответствии с новыми нормами, распространение «информации, признанной вводящей в заблуждение», квалифицируется как уголовное преступление и карается лишением свободы на срок до трех лет.

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