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Песков рассказал о совещании Путина с руководителями силовых ведомств

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств. На совещании, в частности, присутствует и министр обороны РФ Сергей Шойгу, о чем 26 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«После выступления с обращением Владимир Путин проводит в настоящее время рабочее совещание с участием генпрокурора Игоря Краснова, главы администрации Кремля Антоном Вайно, главой МВД Владимиром Колокольцевым, министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым, главой Росгвардии Виктором Золотовым, главой ФСО Дмитрием Кочневым и руководителем Следственного комитета Александром Бастрыкиным», — сказал он.

«Всех объединило и сплотило главное — ответственность за судьбу Отечества»
Обращение Владимира Путина. Основные цитаты

Ранее в этот день Путин выступил с официальным обращением, в котором поблагодарил тех, кто встал на пути у мятежников, сохранив верность долгу, — военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб.

24 июня Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

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