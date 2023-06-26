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Один человек погиб и трое пострадали при взрыве неизвестного устройства в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Славяносербском муниципальном округе Луганской Народной Республики (ЛНР) на неизвестном взрывном устройстве подорвались четыре человека, один из них погиб, сообщило 26 июня региональное управление МЧС.

«Сегодня в службу 101 поселка городского типа Славяносербск поступило сообщение о том, что в районе села Трехизбенка на неустановленном взрывоопасном предмете подорвался частный легковой автомобиль, в котором находились четыре человека. Трое пострадавших доставлены в медучреждение, один погиб на месте», — приводит сообщение ведомства Луганский информационный центр.

По данным ведомства, в автомобиле находились четверо мужчин, они направлялись на рыбалку.

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Ранее, 21 июня, в Telegram-канале республиканского МВД сообщалось, что житель поселка Донецкий, относящегося к городу Кировску в ЛНР, во время уборки на придомовой территории подорвался на взрывном устройстве.

18 июня в Донецке в результате подрыва на мине «Лепесток» пострадала мирная жительница.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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