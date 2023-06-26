Один человек погиб и трое пострадали при взрыве неизвестного устройства в ЛНР
В Славяносербском муниципальном округе Луганской Народной Республики (ЛНР) на неизвестном взрывном устройстве подорвались четыре человека, один из них погиб, сообщило 26 июня региональное управление МЧС.
«Сегодня в службу 101 поселка городского типа Славяносербск поступило сообщение о том, что в районе села Трехизбенка на неустановленном взрывоопасном предмете подорвался частный легковой автомобиль, в котором находились четыре человека. Трое пострадавших доставлены в медучреждение, один погиб на месте», — приводит сообщение ведомства Луганский информационный центр.
По данным ведомства, в автомобиле находились четверо мужчин, они направлялись на рыбалку.
Ранее, 21 июня, в Telegram-канале республиканского МВД сообщалось, что житель поселка Донецкий, относящегося к городу Кировску в ЛНР, во время уборки на придомовой территории подорвался на взрывном устройстве.
18 июня в Донецке в результате подрыва на мине «Лепесток» пострадала мирная жительница.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.