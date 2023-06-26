Путин заверил, что данное им обещание вагнеровцам будет исполнено

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 26 июня заверил солдат и командиров группы «Вагнер», что его обещание будет исполнено.

Он сообщил, что у солдат и командиров группы «Вагнер» есть выбор — продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, вернуться к своим родным и близким или уйти и в Белоруссию, а также заверил членов ЧВК, что сдержит свое обещание.

«Данное мною обещание будет исполнено», — заявил президент РФ.

Также Путин выразил благодарность вагнеровцам, остановившимся у последней черты.

«Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение – не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты», — сказал Путин.

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