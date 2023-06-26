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В Белом доме опровергли заявления Украины об угрозах ЗАЭС со стороны России

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Свидетельств возможной угрозы подрыва Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с российской стороны, как утверждает Киев, в США не видят. Об этом заявил 26 июня на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы не видели никаких признаков того, что эта угроза неминуема, но мы очень внимательно следим за ситуацией», — сказал он.

По словам Кирби, США может вести мониторинг уровня радиационной активности около ЗАЭС. При этом 23 июня он сообщал об отсутствии «повышения уровня радиации в районе Запорожской АЭС».

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Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бредом утверждения Украины и других западных стран о том, что Россия якобы собирается подорвать ЗАЭС. Он отметил, что подобные заявления уже стали «затасканной угрозой», которая многократно всплывает в медийном пространстве.

В этот же день, 26 июня, разведчик США отставке Скотт Риттер заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС. Он назвал угрозу настоящей, отметив, что националисты потом намерены обвинить в произошедшем россиян.

24 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевский режим, обвиняя Москву в угрозах для безопасности Запорожской атомной электростанции, прикрывает свои планы создать там аварийную ситуацию.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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