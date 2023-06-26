Еще один участок набережной Волги благоустроят в Саратове

В Саратове объявили о поиске подрядчика, который займется благоустройством участка набережной реки Волги. Об этом 26 июня сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на документацию соответствующего аукциона на портале госзакупок.

Как пишет информагентство, работы запланированы на участке от первого причала до солярия «Затон». Максимальная стоимость контракта с подрядчиком оценивается в 1,229 млрд рублей.

В перечень работ входит устройство песчаного откоса для солярия, обустройство ливневки, тротуаров и газонов, подведение электричества и другое.

Определить подрядчика планируется 5 июля. Он должен завершить благоустройство до 4 декабря 2025 года.