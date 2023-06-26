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Дело возбудили по факту гибели двух детей при пожаре в Алтайском крае

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В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели двух детей в результате пожара в жилом доме. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Пожар произошел утром в понедельник, 26 июня, в дачном поселке Шахтер-2 Локтевского района. По предварительным данным, из-за неисправного электрооборудования загорелся двухэтажный дом.

«В результате пожара погибли двое несовершеннолетних детей 10 и 13 лет. Установлено, что мальчики находились в гостях у бабушки», — говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств случившегося.

Как уточняет altapress.ru, в обстоятельствах трагедии также разбирается районная прокуратура. Сотрудники ведомства дадут оценку работе органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, условиям их проживания в семье. Ход расследования уголовного дела также находится на контроле прокуратуры.

25 июня стало известно, что два ребенка погибли при пожаре в недостроенном доме в Кабардино-Балкарии. Спасатели обнаружили тела без признаков жизни на месте происшествия.

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