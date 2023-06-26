Полеты в аэропорту Минвод возобновились после устранения дефекта на ВПП

Полеты в аэропорту Минвод возобновились после устранения дефекта на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Об этом в понедельник, 26 июня, сообщила «Росавиация».

«Аэропорт Минеральные Воды в кратчайшие сроки завершил устранение выявленных дефектов на взлетно-посадочной полосе и полностью готов к приему и выпуску воздушных судов. Полеты в аэропорту возобновились с 21:30 по московскому времени», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что первыми обслужат четыре рейса авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Сибирь» в Москву, а также авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург.

О дефекте на ВПП в аэропорту Минвод стало известно ранее в этот день. Произошло разрушение незначительной площади бетонной плиты в средней части искусственной взлетно-посадочной полосы. Вероятной причиной дефекта назвали температурное расширение в условиях высоких температур наружного воздуха в районе аэропорта.

Самолеты, следовавшие в Минеральные Воды, были перенаправлены в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь.