Российские Су-27 перехватили самолет-разведчик и британские истребители над Черным морем

Пара российских истребителей Су-27 перехватила британский самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании, приближавшихся к границе с РФ. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации», — сообщило ведомство.

Также опубликовано видео обнаружения приближающихся самолета и истребителей.

Российские Су-27 благополучно вернулись на аэродром базирования, нарушения российской границы не допущено, уточнили в МО.

Полет военной авиации РФ проходил в строгом соответствии с международными правилами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами Великобритании, заявили в министерстве.

Ранее, 25 мая, российские истребители Су-35 и Су-27 в небе над Балтийским морем сопроводили два бомбардировщика США, летевших к границе РФ. Самолеты засекли средства контроля воздушного пространства при приближении к границе.

23 мая два бомбардировщика В-1В ВВС США были также замечены над Балтийским морем. Для того чтобы предотвратить нарушение границы России, в воздух был поднят дежурный истребитель Су-27.